ГИБДД начала проверку из-за съемок клипа на Новом Арбате, ставших причиной пробок

В центре скандала оказался рэпер Ziroy, решивший провести съемки в час пик.

В пресс-службе ГИБДД Москвы пообещали изучить видео съемок клипа на Новом Арбате, в результате которых, по некоторым данным, было заблокировано движение машин. Об этом сообщает РИА Новости. По данным интернет-издания Mash, которое выложило фрагмент съемок клипа, видео снимал рэпер Ziroy. На этих кадрах видно, как певец идет по Новому Арбату в окружении «Майбахов» и четырех барабанщиц в форменной одежде. За ними выстроилась большая пробка. Также на записи можно увидеть нескольких сотрудников полиции, которые наблюдают за происходящим со стороны.

Инцидентом возмутились и в Дептрансе. Там пообещали обратиться в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к ответственности.

Сообщается, что ранее Ziroy, настоящее имя которого – Григорий Зироян – не раз привлекался к ответственности за участие в нелегальных гонках.



Предполагается, что съемки клипа были проведены еще 13 декабря. О результатах проверки ГИБДД пока не сообщается.