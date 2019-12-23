Сотрудники ФСБ, возможно, нанимали бойцов из Донбасса для борьбы с контрабандой айфонов

О материалах уголовного дела пишет интернет-издание «Медуза».

Расследование против представителей силовой структуры связано с рейдом, который прошел в 2016 году в подмосковном Железнодорожном. Силовики из спецподразделения по безопасности на транспорте проводили обыски у контрабандистов, которые ввозили смартфоны из-за границы через почтовые отправления.

Поддержку в ходе мероприятий оказывали переодетые в камуфляж бойцы организации «Енот», участвовавшие в конфликте в Донбассе. Технику изъяли, а оперативники вышли на схему по отмыванию денег, по которой проходили миллионы долларов.

«Енотами» позже заинтересовалось управление ФСБ по защите конституционного строя. Фигурантами стали более 10 человек, обвиненных в создании преступного сообщества. Поводом стал земельный спор. Дело о контрабанде закончилось штрафами и условными сроками. Сотрудника ФСБ, подозреваемого в организации преступного сообщества, отпустили.

По данным «Медузы», в СИЗО по этому делу продолжают сидеть только участники конфликта в Донбассе и их сопровождающий из спецназа ГРУ.