Телевидение в России остается главным источником новостей

Об этом заявили около 70% опрошенных. На втором месте интернет с 58%, — показало исследование компании «Медиаскоп». Оно проводилось по заказу Минкомсвязи. К интернету чаще обращаются молодые люди. При этом в целом доверяют ему только 14% респондентов. Телевидению доверяют 44% опрошенных, — отмечает Интерфакс.