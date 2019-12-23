В департаменте транспорта заявили, что возмущены грубым нарушением ПДД во время съемок клипа Ziroy на Новом Арбате

В департаменте транспорта заявили, что возмущены грубым нарушением ПДД во время съемок клипа рэпера Ziroy на Новом Арбате. На видео человек в халате идет по центру проезжей части в окружении барабанщиц и дорогих иномарок. Ради съемок движение в час пик было перекрыто. Ранее стало известно, что видео изучают и в ГИБДД. Департамент транспорта требует привлечь нарушителей к ответственности.