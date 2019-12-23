С 1-го января переводы в системе быстрых платежей станут платными для банков

С 1-го января будущего года переводы в системе быстрых платежей станут платными для банков, которые, в свою очередь, начнут взимать комиссию с клиентов, — пишет газета «Коммерсантъ». По данным Центробанка, в этом году объем переводов через систему превысил 40 миллиардов рублей.