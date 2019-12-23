Минкомсвязи вместе с другими ведомствами проведут учения по обеспечению устойчивости российского сегмента интернета

Минкомсвязи вместе с другими ведомствами и сотовыми операторами проведут учения по обеспечению устойчивости и безопасности российского сегмента интернета. Ранее российские власти, в частности, премьер-министр Медведев, заявляли, что изолировать Рунет никто не собирается. В Минкомсвязи обещают, что учения будут проводиться в специально выделенных сегментах сети, и обычные пользователи этого не заметят.