В Берлине ожидают, что строительство газопровода «Северный поток-2» будет завершено во второй половине будущего года, — сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя правительства Петера Байера. По его словам, «Северный поток-2» необходим для энергобезопасности Германии. Он также отметил, что американские санкции в отношении проекта необъяснимы с учетом достигнутых договоренностей по газу между Москвой и Киевом.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «Северный поток-2» и «Турецкий поток» будут запущены, несмотря на санкции США.