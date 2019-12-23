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11:30, 23 декабря 2019

В Берлине ожидают, что строительство газопровода «Северный поток-2» будет завершено во второй половине будущего года

В Берлине ожидают, что строительство газопровода «Северный поток-2» будет завершено во второй половине будущего года, — сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя правительства Петера Байера. По его словам, «Северный поток-2» необходим для энергобезопасности Германии. Он также отметил, что американские санкции в отношении проекта необъяснимы с учетом достигнутых договоренностей по газу между Москвой и Киевом.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «Северный поток-2» и «Турецкий поток» будут запущены, несмотря на санкции США.



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