Футболисты Наполи одержали первую победу за два месяца после того, как болельщики с трибун пообещали их убить

Футболисты итальянского клуба Наполи одержали первую победу за два месяца после того, как болельщики с трибун пообещали их убить.

Наполи провалил старт сезона, команда рухнула в середину таблицы, а владелец Аурелио де Лаурентис пообещал закрыть игроков на базе до Рожедства, что вызвало бунт игроков и увольнение тренера – знаменитого Карло Анчелотти. Его сменил Дженнаро Гаттузо, но ситуация лучше не стала. Наполи никак не мог победить, что выводило болельщиков из терпения. Во время матча серии А против Сассуоло терпение, наконец лопнуло. Их любимая команда пропустила первой, однако в середине второго тайма отыгралась. Затем был удар в перекладину и отмененный гол. За несколько минут до конца, решив, что и в этом матче победы не будет, фанаты запели «Если вы не выиграете – мы вас убьем». Команда пошла вперед и на 4 добавленной минуте буквально внесла мяч в сетку. Гол записали на игрока Сассуоло.

После матча Гаттузо прибег к медицинской терминологии. Мы еще нездоровы – сказал он. Команда не может вылечиться за одну ночь.