Ближайшие союзники России раскритиковали закон о предустановке отечественного программного обеспечения

Спорный закон обсуждали на совещании департамента функционирования внутренних рынков Евразийской экономической комиссии. Белорусские, казахстанские и киргизские представители сошлись во мнении, что закон противоречит договору о союзе, генеральному соглашению ВТО по торговле услугами и техрегламенту Таможенного союза. Принятая в России норма может ограничить оборот технически сложных товаров из стран Евразийского экономического союза в России.

Прошедшая комиссия обобщает мнения участников и анализирует риски, после чего вынесет заключение, пишут сегодня «Ведомости».

Закон о предустановке российского софта на смартфоны, компьютеры и другие устройства Владимир Путин подписал в начале этого месяца. Предполагается, что новые правила поспособствуют продвижению отечественных программ на рынке информационных услуг. Крупнейшие производители электроники выступили против закона.

Документ вступает в силу летом следующего года.