Совет Федерации просит правительство оперативно принять постановление о запрете продажи никотиносодержащих изделий

Сейчас распространение этих смесей не регламентировано законодательством и потому никак не контролируется. Об этом сказал замначальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Валерий Кирилишин. Ведомство поддерживает законопроект, — подчеркнул Валерий Кирилишин.