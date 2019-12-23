Киностудия «Союзмультфильм» выпустила финал трилогии о медвежонке Умке

Новая серия опубликована на YouTube-канале киностудии. Первые две части, «Умка» и «Умка ищет друга», вышли 50 лет назад. В новой картине Умку и его друга озвучила актриса Лариса Брохман, а знаменитую колыбельную медведицы исполнила Лариса Долина.