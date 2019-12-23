Матч очередного тура Чемпионата Англии по футболу между «Тоттенхэмом» и «Челси» прервали из-за поведения болельщиков, — передает Би-би-си. Игра была остановлена во втором тайме после того, как на поле бросили посторонний предмет, а защитник «Челси» Антонио Рюдигер пожаловался на оскорбления на расовой почве. На стадионе трижды прозвучало обращение к болельщикам о недопустимости проявлений расизма.