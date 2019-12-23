В Венеции сегодня ожидается новое наводнение

Власти предупредили о подъеме воды до 150-ти сантиметров – это на 20 сантиметров выше критического уровня. Предыдущее наводнение в ноябре нанесло ущерб городу на миллиард евро, в том числе пострадал гостиничный бизнес. На новогоднюю ночь венецианские гостиницы заполнены лишь наполовину, хотя обычно в этот период Венеция пользуется особым спросом.