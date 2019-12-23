Глава оппозиционной Социал-демократической партии Зоран Миланович и действующий президент Грабар Китарович вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии. Голосование состоялось в воскресенье. За пост главы государства боролись 11 кандидатов.

Второй тур должен состояться 5-го января.