Директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин избран в совет депутатов Ленинского округа Подмосковья

Он баллотировался в городе Видное, — сообщает «Интерфакс». Большинство в совете депутатов будет у «Единой России» – 15 мандатов. 4 получили представители КПРФ, 2 от ЛДПР, 1 от партии «Яблоко» и 8 самовыдвиженцы.