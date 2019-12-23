Ассоциация по защите авторских прав в интернете будет добиваться вечной блокировки Яндекс.Видео и YouTube в России

Ассоциация по защите авторских прав в интернете будет добиваться вечной блокировки сервисов Яндекс.Видео и YouTube в России, если они не будут удалять пиратский контент, — рассказа газете «Ведомости» генеральный директор ассоциации Максим Рябыко.

Вечная блокировка существует в России с 2015-го года как крайняя мера в борьбе с пиратским контентом.