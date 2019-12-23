Совфед принял обращение к правительству с просьбой приостановить продажу никотиносодержащих изделий

Совет Федерации принял обращение к правительству с просьбой приостановить оптовую и розничную продажу никотиносодержащих изделий. Ранее законодатели уже запретили продажу снюсов и жевательного табака, однако уже появились новые продукты, в том числе и разные никотиносодержащие конфеты, которые очень популярны среди подростков, — сообщил глава социального комитета Валерий Рязанский. По его мнению, эта норма может вступить в силу с 1-го января будущего года.