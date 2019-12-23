Политик Гудков связывает требование Минюста приостановить деятельность «Партии перемен» с выборами 2021 года

Политик и лидер незарегистрированной «Партии перемен» Дмитрий Гудков связывает требование Минюста приостановить деятельность партии с выборами в Государственную думу в 2021 году. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» политик, лидер незарегистрированной «Партии перемен» Дмитрий Гудков.

«Есть команда закрыть партию Дмитрия Гудкова, вот и все. Я это связываю именно с выборами 2021 года. Потому что план был такой: сформировать политическую силу, которая была бы открыта для представителей оппозиции, была бы агрегатором протестных сил, у такой политической силы были бы, конечно, шансы, мы хотели в регионах участвовать. Но вот нам эту лавочку решили прикрыть на всякий случай, чтобы мы не создали никаких рисков для транзита», — сказал он.

Д.Гудков добавил, что министерство юстиции отказывается признавать его в качестве председателя «Партии перемен».

«Главная претензия к партии , что у партии нет председателя. То есть меня как председателя не признают и решения съезда не регистрируют. Из-за этого нас хотят закрыть, и уже 14 января будет решение суда, где они сначала приостановят деятельность партии, а потом они, наверное, будут закрывать, чтобы мы не могли участвовать в выборах», — заключил политик.

В конце ноября министерство юстиции направило в Верховный суд иск о приостановке деятельности «Партии перемен», также известной как «Гражданская инициатива».

В прошлом партия «Гражданская инициатива» выдвигала в президенты Ксению Собчак, а на выборах мэра Москвы – Дмитрия Гудкова. В 2018 году было принято решение о переименовании организации в «Партию перемен», ее должен был возглавить Дмитрий Гудков, однако Минюст не принял поправки. Партия трижды проводила съезды, но так и не смогла узаконить смену руководства и названия.