Российский биатлонист Саид Халили поедет на январские этапы Кубка Мира, хотя до этого в тренерском штабе говорили, что изменений в составе не будет.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев успокоил болельщиков. Некоторые изменения в составе будут. Он сказал, что Халили на 100 процентов побежит в январе на Кубке Мира, если не возьмет самоотвод и будет здоров. Это заявление было ответом на возмущение публики решением тренерского совета оставить состав без изменений. После осенней части сезона только три биатлониста – Александр Логинов, Матвей Елисеев и Халили, выступавший на кубке IBU, добились достаточных показателей для того, чтобы поехать на январские этапы. Результаты остальных за пределами первой тридцатки, а у Дмитрия Малышко и Эдуарда Латыпова еще хуже. Тем не менее, от ротации с резервом решили отказаться, что и стало причиной публичных высказываний и недоумения.

Сезон возобновится 9 января этапом Кубка Мира в Оберхофе в Германии.