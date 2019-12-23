В российских аэропортах возникли проблемы с использованием новой аэродромной техники

В некоторых из них говорят, что это может создать угрозу безопасности полетов.

Речь идет о том, что новая аэродромная техника с конца октября не может получить паспорта самоходных механизмов, пишет газета «Коммерсантъ». В их числе пассажирские трапы, перронные автобусы и противообледенительные машины. По словам источников издания, Федеральная таможенная служба отказывает в выдаче паспортов из-за отсутствия сертификации этой техники. Отметка должна ставиться согласно решению Евразийской экономической комиссии. Однако в отрасли говорят, что ни в одном из техрегламентов процедуры сертификации для аэродромной техники не существует. Разобраться с правовой коллизией уже попросила Международная ассоциация аэропортов, говорится в публикации. В обращении отмечается, что проблемы возникли в целом ряде крупнейших воздушных гаваней, в том числе в столичном Внуково, петербургском Пулково и аэропорту Сочи. В Пулково подтвердили, что столкнулись с отказом выдавать документы на новую аэродромную технику, и опасаются, что нагрузка на действующий парк увеличится, а нехватка техники может привести к задержкам рейсов.

В Минтрансе сообщили, что считают целесообразным вернуться к порядку надзора за состоянием техники, который существовал до 2006 года. По нему за ситуацию отвечал непосредственно оператор аэропорта.