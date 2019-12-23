В Невинномысске в акции против строительства химического завода приняли участие около 500 человек

Митинг состоялся вчера. По его итогам принята резолюция с требованием провести референдум, — сообщает интернет-издание «Кавказский узел». На митинге, организованном КПРФ, выступили, в том числе, мэр Невинномысска Михаил Миненков, а также представитель РПЦ, который призвал людей к христианскому смирению.