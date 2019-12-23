Компания-трубоукладчик «Северного потока-2» отвела корабли из Балтийского моря

США ранее ввели санкции против тех, кто ведет строительство газопровода.

Из зоны строительства на Балтике выведены три судна. Среди них крупнейшее в мире для монтажа и перевозки морских платформ, а также укладки трубопроводов. Судна принадлежат швейцарской фирме Allseas. Многолетний подрядчик «Газпрома» объявил в субботу, что приостанавливает работы из-за угрозы американских санкций.

Белый дом ввел ограничения через несколько часов после этого заявления. Они предполагают заморозку счетов и запрет на операции для компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток-2».

Официальный Берлин назвал решение Вашингтона вмешательством во внутренние дела Германии. Недовольство выразили и представители Еврокомиссии. В российском МИДе обещали ответить на санкции и достроить трубопровод.

Строительство «Северного потока-2» завершено на 80 процентов. Его запуск запланирован на середину следующего года.