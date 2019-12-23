Из-за аномально теплой погоды в Москве расцвели весенние цветы

Об этом ранее рассказал главный садовник ботанического сада МГУ Аптекарский огород Антон Дубенюк. Когда ударят морозы, цветы погибнут и весеннего цветения уже не будет, — объяснил Дубенюк.
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня – на Советский Союз, — это факт «Складывается впечатление, что в сегодняшней Европе это сознательно замалчивают, пытаясь переложить вину, в том числе за развязывание Второй мировой войны с нацистов на коммунистов»..
+ Однажды в Америке: Антисемитизм Трампа, триумф Бориса и заказуха против Ходорковского в Вашингтоне. Сравнение самого богатого человека в мире Джеффа Безоса с Михаилом Ходорковским — обоих ненавидят их президенты (Трамп и Путин), обсуждают феномен Бориса Джонсона и его параллельность британскому истеблишменту…
Популярное за неделю
Стрелок из Подольска. Что известно о человеке, напавшем на здание ФСБ на Лубянке Занял третье место в соревнованиях по практической стрельбе, которые прошли 27-28 ноября. Указана и категория, в которой победил Манюров – PCC (судя по всему, речь идет о карабине под пистолетный патрон – Pistol Caliber Carbine)...