Фильм «Скайуокер. Восход», заключительный эпизод «Звездных войн», возглавил российский прокат

За минувший уикэнд картина собрала 369,5 миллионов рублей, — сообщает портал Кинобизнес.com. Фильм возглавил и американский прокат, собрав в премьерные выходные 176 миллионов долларов. В мировом прокате лента заработала 374 миллиона.