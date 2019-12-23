Калмыкия, Тыва и Курганская область стали самыми закредитованными регионами России, — показало исследование

РИА. По оценкам экспертов, суммарный долг в среднем на одного экономически активного жителя страны за год увеличился на 37 тысяч рублей – до 227-ми тысяч. При этом Ингушетия, Крым и Севастополь названы регионами с минимальной закредитованностью.