Минпромторг намерен выделить ещё почти 15 млрд рублей на разработку «Суперджет Нью» с максимальным импортозамещением

Минпромторг намерен выделить дополнительно почти 15 миллиардов рублей на разработку самолета «Суперджет Нью» с максимальным импортозамещением. Это часть государственной программы по развитию авиационной промышленности до 2025 года, — сообщает РБК. Проект «Сухой Суперджет Нью» инициировал Минпромторг после введения санкций. Планируется, что доля российских компонентов составит 50-60%.