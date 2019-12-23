В Петербурге несколько судов эвакуированы из-за сообщений о минировании

Как сообщает ТАСС, аналогичные предупреждения об угрозе взрыва поступили в 22 детских сада и 6 родильных домов.

Власти Москвы записали видеообращение из-за массового минирования школ. Заместитель главы департамента образования Антон Молев заявил, что звонки с ложными сообщениями о минировании создают напряжение, которое и служит целью телефонных террористов. Чиновник называет панику самым главным риском при эвакуации. Чтобы этого избежать, нужно четко следовать указаниям учителей и воспитателей.

Массовые эвакуации продолжаются в России уже несколько недель, в основном в Москве и Санкт-Петербурге.