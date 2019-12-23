Сервисам Youtube и Яндекс.Видео может грозить вечная блокировка в РФ из-за нарушения антипиратского законодательства

Сервисам Youtube и Яндекс.Видео может грозить вечная блокировка в России из-за нарушения антипиратского законодательства.

Книга Лю Цысиня – его считают самым популярным фантастом Китая — может привести к закрытию youtube в России. Дело в том, что пиратские аудиоверсии издания «Задачи трёх тел» размещены на видеосервисе Youtube, а также Яндекс.видео. Мосгорсуд занял сторону представителей крупнейшего в стране книжного издательства Эксмо. Их интересы представляет Ассоциация по защите авторских прав в интернете, она выступает от имени 15ти российских издательств. Истцы потребовали удалить с ресурсов нелегальные копии книги. Апелляционная инстанция суда в начале месяца постановила принять предварительные обеспечительные меры, пишут сегодня Ведомости. Для вечной блокировки youtube и Яндекс.видео достаточно ещё одного решения в пользу издателей. На стороне истцов закон, который обязывает навсегда закрыть интернет-ресурс если он дважды проиграл суд по жалобе из-за нелегального контента. В России норма действует почти 5 лет. Замечу, что пиратские копии книги китайского фантаста на ресурсах, которым грозит закрытие, пока доступны. В Ассоциации по защите авторских прав в интернете газете сказали, что готовы судиться и по другим книгам.

Ранее Ассоциация подала в суд на соцсеть «В контакте» из-за размещения аудиокниги Лю Цысиня «Тёмный лес». Стороны в итоге заключили мировое соглашение по спору об авторских правах. Соцсеть ограничила распространение пиратских копий аудиокниги.