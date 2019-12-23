Глава отдела внешних церковных связей РПЦ, по некоторым данным, владеет элитным недвижимостью в Испании

Глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион, по некоторым данным, владеет элитным недвижимостью в Испании. По сведениям «Новой газеты», Илариону принадлежит двухуровневый пентхаус площадью 235 квадратных метров. В момент приобретения в 2011-м году квартира стоила около миллиона евро. По одной из версий, митрополит не покупал это жилье, а получил в подарок от местного предпринимателя Михаила Боцко. Отмечается также, что Иларион не оплачивает коммунальные услуги и уже задолжал около 20-ти тысяч евро.

Представители РПЦ, включая самого митрополита, информацию о недвижимости пока не комментировали.