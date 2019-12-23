Столичные власти впервые отреагировали на массовую эвакуацию образовательных учреждений, школ и детских садов

Столичные власти впервые отреагировали на массовую эвакуацию, прежде всего, образовательных учреждений, школ и детских садов. С видеообращением выступил департамент образования. Сообщения о минировании школ и детских садов нарушают образовательный процесс, однако главное в такой ситуации – позаботиться о безопасности детей и не паниковать, — сказал зам.главы департамента Антон Молев.

Чиновник уверен, что четкое соблюдение всех правил поможет преодолеть, как он выразился, эту неприятную ситуацию.

По данным источников «Интерфакс», за три с лишним недели угрозы получили от 7-ми до 8-ми тысяч городских объектов, включая образовательные учреждения. С 28-го ноября в городе эвакуировано почти 800 тысяч человек.