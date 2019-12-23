Российские аэропорты не могут эксплуатировать новую аэродромную технику, что создает угрозу безопасности полетов

Российские аэропорты не могут эксплуатировать новую аэродромную технику, в том числе противообледенительные машины и самоходные трапы, что создает угрозу безопасности полетов. Как стало известно Коммерсанту, проблема возникла из-за решения евразийской экономической комиссии, по которому паспорта на такую технику должны содержать все отметки, в том числе о сертификации. При этом ни в одном из техрегламентов аэродромная техника сертификации не подлежит. По сведениям издания, аэропорты просят власти урегулировать эту проблему, предупреждая об угрозе задержек рейсов в праздничные дни.