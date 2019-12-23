Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко призывает ввести санкции против украинских компаний, которые договорились с «Газпромом» о поставках газа с 1-го января. Порошенко называет эти контракты не коммерческими, а политическими. По его оценке, Россия использует деньги за газ для финансирования промосковских партий и подрыва украинской государственности.