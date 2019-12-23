Белоруссия, Казахстан и Киргизия раскритиковали российский закон о предустановке российских программ на телефоны

Белоруссия, Казахстан и Киргизия раскритиковали российский закон о предустановке российских программ на компьютеры, телефоны и «умные» телевизоры. По их мнению, это может ограничить оборот технически сложных товаров из стран Евразийского экономического союза в Россию и создать проблемы на внутреннем рынке союза, — пишет газета «Ведомости».

Закон должен вступить в силу с 1-го июля будущего года. Какие именно приложения и на какие устройства их нужно будет устанавливать, в ближайшие месяцы определит правительство. По мнению экспертов, от нововведений больше всего пострадает Apple.