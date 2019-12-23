Система ГЛОНАСС будет дополнена новым, третьим навигационным спутником весной будущего года, — сообщает РИА со ссылкой на источник в ракетно-космической области. По данным агентства, всего в следующем году будет запущено пять космических аппаратов. Стоит напомнить, что более половины орбитальной группировки ГЛОНАСС работает за пределами гарантийного срока, установленного производителем.