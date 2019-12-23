Руководитель ассоциации по защите авторских прав в интернете: Яндекс.Видео и YouTube грозит в России вечная блокировка

Сервисам Яндекс.Видео и YouTube грозит в России вечная блокировка в связи с нарушением антипиратского законодательства. Об этом заявил «Ведомостям» Максим Рябыко, руководитель ассоциации по защите авторских прав в интернете. Она представляет интересы 15-ти российских издательств, включая крупнейшего издателя художественной литературы «Эксмо». Как напоминает газета, с 2015-го года в России действует закон, согласно которому интернет-ресурс может быть заблокирован навсегда, если он дважды проиграл суд по жалобе правообладателя на наличие нелегального контента.
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