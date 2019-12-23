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08:30, 23 декабря 2019

Суд в Москве сегодня вынесет заочный приговор фигуранту так называемого «болотного дела» Дмитрию Бученкову

Он два года назад уехал из России и находится в международном розыске.

Участие в массовых беспорядках и применение насилия в отношении представителя власти – по этим статьям обвиняют Дмитрия Бученкова. Анархиста и преподавателя политологии. Его прокурор в Замоскворецком суде попросил заочно приговорить к восьми годам колонии общего режима. По версии следствия 6 мая 2012го года на Болотной площади Бученков, разделявший анархистские взгляды, бил полицейских, распылял в их сторону перцовый газ и переворачивал биотуалеты. Его задержали одним из последних, спустя три с половиной года после событий на Болотной. Он настаивал, что 6 мая его не было в Москве, он находился в Нижнем Новгороде. Защита отмечала, что на фото и видео, которые следствие предоставило суду, другой человек. Бученков больше года провёл в СИЗО, затем его перевели под домашний арест. Анархист уехал из России. Последние два года он живёт в Литве, где получил политическое убежище. В прошлом месяце СК возобновил расследование в отношении Бученкова.

В интервью изданию Медиазона фигурант «Болотного дела» рассказал, что не хотел покидать Россию, но его заставили это сделать. По мнению Бученкова, пока у власти находится Путин и его команда, у него и других людей с активной политической позицией нет шансов вернуться в страну.



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