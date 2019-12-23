Московский департамент образования выступил с видеообращением к родителям и школьникам в связи с массовыми эвакуациями из-за сообщений о минировании. Заместитель главы департамента Антон Молев дает советы, как правильно себя вести при эвакуации, также призывает не паниковать. Чиновник подчеркнул, что главная задача столичных властей – обезопасить детей.

С конца ноября в Москве эвакуируют школы, детские сады, торговые центры и другие объекты. Только за минувший четверг в Москве были эвакуированы рекордные 170 тысяч человек, — напоминает «Интерфакс».