Московская полиция установила причастных к стрельбе на юго-востоке Москвы

Это сообщает РИА со ссылкой на пресс-службу столичного управления. В сообщении отмечается, что двоих уже опрашивают в отделении. У них изъято охолощенное оружие. В результате происшествия никто не пострадал. Инцидент произошел на Корабельной улице.