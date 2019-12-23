Швейцарская компания Allseas вывела свои суда из зоны строительства газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море

Компания объявила о приостановке работы еще 21-го декабря, когда президент США подписал оборонный бюджет страны. Он предусматривает санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Против ограничительных мер выступила Еврокомиссия. В Москве выразили уверенность, что проект будет завершен.