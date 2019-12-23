Российские биатлонисты неудачно выступили на этапе Кубке мира во Франции

Сборная не завоевала ни одной медали. Накануне по итогам масс-старта у мужчин россияне заняли 11-е, 18-е и 29-е места. Тренер мужской сборной Сергей Белозеров сказал в эфире телеканала «Матч-ТВ», что такой результат считает ожидаемым: «Радует, что хорошо отработали в стрельбе Поршнев и Елисеев. Два промаха Логинова не позволили ему заехать в цветы, а это было реально.

Будут условия попроще для нас и постабильнее – мы будем давать такой же бой, как на первом и втором этапах». Сергей Белозеров добавил, что критерии позволяют взять на январские этапы ту же команду, что и в декабре.