Пикет с требованием достойной зарплаты провели работники скорой помощи в Новосибирске

Сотрудники «Скорой» также добиваются комфортных условий труда, — рассказал «Эху Москвы» председатель первичной организации профсоюза медработников «Действие» Сергей Комлев. По словам Сергея Комлева, акция прошла спокойно, без задержаний, провокаций и политических лозунгов.