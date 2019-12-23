Российские власти проведут сегодня учения в Рунете

В них также будут участвовать основные операторы связи. Чиновники говорят, что тестировании должно обеспечить безопасность российского сегмента сети. Учения проводятся после принятия закона о суверенном Рунете. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев уверял, что никто российскую часть интернета изолировать не собирается.

В Минкомсвязи пообещали, что «отработка угроз» будет проводиться на специально выделенных сегментах сети и обычные пользователи учения не заметят. Эксперты не исключают, что на работе сети это все-таки скажется.