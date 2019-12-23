«Новая газета»: Глава Отдела внешних церковных связей РПЦ владеет элитной недвижимостью в Испании

Глава Отдела внешних церковных связей РПЦ владеет элитной недвижимостью в Испании, пишет «Новая газета». Издание обнаружило у митрополита Илариона пентхаус в одном из городов на юго-востоке королевства.

Пентхаус площадью почти в 240 квадратных метров находится в доме на живописном склоне холма у моря в испанском городе Альтеа. Апартаменты на двух верхних этажах здания по данным «Новой газеты» принадлежат главе Отдела внешних церковных связей РПЦ Илариону. Стоимость жилплощади по оценке СМИ почти миллион евро. Это один из самых дорогих пентхаусов кооператива. По соседству с митрополитом живут известные люди, в том числе певица Тамара Гвердцители. Впрочем, Иларион в Альтее бывает редко, зато там не раз видели его близких родственников, рассказали «Новой» соседи. Они отметили: митрополит не платит за пентхаус, долг достиг 20-ти тысяч евро. Соседи считают, что квартиру ему подарили. Газета пишет, что это мог сделать бизнесмен из Ростова-на-Дону с сомнительной репутацией, который уехал в Испанию в конце 90-х. Доходы Илариона от церковных должностей не позволили бы ему купить пентхаус. Его митрополит мог приобрести его на гонорары и вознаграждения за свои многочисленные книги, фильмы и музыкальные произведения, но для этого ему пришлось бы копить на квартиру многие годы, замечает газета.

Сам митрополит информацию о недвижимости в Испании пока не комментировал.