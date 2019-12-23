Адвокат информатора WADA Григория Родченкова назвал фарсом новые обвинения со стороны России

СКР утверждает, что экс-глава московской антидопиноговой лаборатории вносил изменения в ее базу данных. Родченков не подключался к базе московской лаборатории — сказал представитель осведомителя Джим Уолден. Мы не знаем делал ли это кто-либо еще. Это похоже на фарс.

Тем самым, третья сторона конфликта отреагировала на заявление Следственного комитета России, в котором утверждалось, что Родченков удаленно работал с базой уже после того, как уехал из России с ай-пи адресов, расположенных в Германии и США.

В WADA затевать дискуссию по этому вопросу не стали, просто отослав желающих к собственному отчету, дескать там есть вся необходимая информация.

Напомним, что 9 декабря WADA отстранила российских спортсменах от участия в чемпионатах Мира и Олимпийских Играх за то, что база Московской лаборатории по мнению агентства подвергалась коррекции с целью обвинить Родченкова в манипулировании данными ради личной выгоды.

Уже завтра общее собрание учредителей РУСАДА должно решить, будет ли оспорено это решение.