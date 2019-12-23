Суд в Петрозаводске должен приступить к делу против жительницы Карелии Екатерины Мурановой

Ее обвиняют в оправдании терроризма. Поводом для уголовного преследования Мурановой стали публикация и комментарий в соцсети «ВКонтакте» о взрыве в приемной архангельского управления ФСБ, произошедшему год назад. Они были посвящены исполнителю — 17-летнему Михаилу Жлобицкому.

В частности, по версии следствия, Муранова назвала его «героем». Свою вину жительница карельского города Медвежьегорск отрицает: она уверяет, что не оправдывала своими словами случившееся и, напротив, часто ругала Жлобицкого, с которым была лично знакома, за его радикальные взгляды. Сама Муранова называет себя анархисткой.

Она утверждает, что следователь угрожал посадить ее на реальный срок, поскольку, по его мнению, Муранова не сможет выплатить штраф, официально не работая. Жительница Карелии, имея шестилетнего ребенка, внесена в список экстремистов Росфинмониторинга, из-за чего у нее заблокированы все счета. Помимо этого, в середине ноября против Мурановой возбудили дело о хранении наркотиков.

В результате взрыва в архангельском управлении ФСБ осенью прошлого года погиб устроивший его подросток, еще трое силовиков получили ранения. Помимо Мурановой, по делу об оправдании терроризма из-за случившегося также проходит псковский журналист Светлана Прокопьева.