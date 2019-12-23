В российском сегменте интернета сегодня ожидаются учения в рамках закона о суверенном Рунете

Его проводит Минкомсвязь при участии основных операторов и других ведомств. Чиновники говорят, что тестирование необходимо для обеспечения устойчивости российской части интернете.

Ранее президент Владимир Путин заверял, что власти не стремятся сделать интернет на территории страны закрытым.

Минкомсвязь уверяет, что сегодняшние учения обычные абоненты не заметят. Однако интернет-эксперт Иван Засурский сказал «Эху Москвы», что не исключает проблем в сети.

По сведениям агентства «Интерфакс», Минкомсвязи планирует также проверить возможности перехвата абонентского трафика, раскрытия информации о пользователе, блокировку услуг связи.