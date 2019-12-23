Кандидат от «Единой России» Алексей Лемин побеждает на выборах мэра Абакана

По словам представителей местного избиркома, вице-мэр города набирает более 87%. Такой результат неудивителен при действующей системе допуска участников выборов, сказал «Эху Москвы» политолог Александр Кынев. Он также добавил, что Алексея Лемина многие считают преемником предыдущего главы города. Досрочные выборы проводились в связи с тем, что прежний мэр Николай Булакин погиб в ДТП на юге Красноярского края минувшей осенью. Он руководил Абаканом в течение 24 лет.
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