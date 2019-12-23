Проверку учений, в которых были задействованы школьники, проведет МВД Татарстана

В ведомстве пояснили, что организаторы не согласовали в установленном порядке участие гражданских лиц и план занятия. В министерстве настаивают, что непосредственно в качестве условных нарушителей порядка старшеклассников не задействовали, никто из них не пострадал.

Участие школьников в учениях по разгону массовых митингов в любом случае неприемлемо и непедагогично, сказала «Эху Москвы» член Общественной палаты Элина Жгутова. Она сомневается, что это нарушение повлечет какие-либо последствия для организаторов учений.

Видео как силовики отрабатывают действия на случай массовых беспорядков в селе Новотроицкое ранее было опубликовано в социальных сетях.