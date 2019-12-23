Пять фильмов номинированы на российскую кинопремию «Золотой орел» в категории «Лучший игровой фильм»

В том числе драма «Дылда» Кантемира Балагова, которая участвует в борьбе за «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. В список претендентов на «Золотого орла» вошли блокбастер «Т-34» Алексея Сидорова и триллер «Текст» Клима Шипенко. Лауреатов назовут на церемонии 24 января.