Россия до сих пор не отменила ограничения на поставку молочной и мясной продукции с 60 белорусских предприятий

Вопрос допуска агропромышленных компаний на российский рынок был одним из тяжелых при согласовании дорожных карт по интеграции, говорят в Минске. Как сказал в эфире телеканала «Беларусь -1» вице-премьер Владимир Дворник, стороны долгое время не могли прийти к согласию. Однако сейчас этот вопрос находится в стадии решения, заверил замглавы белорусского правительства.